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Sivil tepki!

14 Aralık 2016 Çarşamba 06:00
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Yozgat’ta 35 sivil toplum kuruluşundan oluşan ‘Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu’, İstanbul’daki düzenlenen hain terör saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada; “10 Aralık’ta yine alçak ve hunharca yirmili yaşlardaki fidanlarımıza kıydınız. Artık yeter. Maskeniz düşmüştür bu millet sizleri ve maşanız vatan hainlerinin alçak emellerinin farkındadır. Bu Milleti yıldıramayacak diz çöktüremeyeceksiniz” denildi.

Sivil tepki!
Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi VIP Salonu’nda bir araya gelen Sivil İnisiyatif Platformu adına açkılamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Türk milletinin ülkemizin huzuruna, refahına, birliğine ve kardeşliğine kast ederek, bu alçak saldırıları gerçekleştiren taşeron hain terör örgütlerini ve ağa babalarını iyi tanıdığını söyledi. 

“Büyüyüp güçlenen, Kadim Medeniyet Değerleriyle buluşan Yeni Türkiye, kendi kararlarını kendi almaya başlamış ve küresel rolünü kendi belirlemiştir” diyen Şerefli, kendisine biçilen rolü oynamayı reddeden Türkiye’nin emparyal küresel güçleri rahatsız ettiğine dikkat çekti. 

Şerefli şöyle devam etti: “Taşeronları FETÖ, PKK, DAEŞ gibi içimizdeki hainleri ile bize ders vermeye, bizleri tekrar eski Türkiye’ye döndürmeye, dahası Ülkemizi Suriye, Irak gibi parçalamaya çalıştıklarının farkındayız.”

Hainlere ‘Başaramayacaksınız; Gezi Parkında meselenin ağaç olmadığını gören aziz millet, 17-25 Aralık’ta yolsuzluk yalanınıza itibar etmedi. Çukur siyasetiniz de kabul görmedi, yine maşanız hain fetö örgütü eliyle gerçekleştirdiğiniz 15 Temmuz işgal girişimine Devletin sahibi Millet cevap verdi şeklinde seslenen Şerefli, şunları kaydetti: 

“10 Aralık’ta yine alçak ve hunharca yirmili yaşlardaki fidanlarımıza kıydınız. Artık yeter. Maskeniz düşmüştür bu millet sizleri ve maşanız vatan hainlerinin alçak emellerinin farkındadır. Bu Milleti yıldıramayacak diz çöktüremeyeceksiniz. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz, bu Vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Bu Millet Evlad-ı Fatihan’dır ve bu Millet acısını içine atmayı bilir ama asla unutmaz. Siz hain saldırılarınıza devam ettikçe biz saflarımızı daha da sıklaştıracağız, şimdi devletimizin yanında, terör örgütlerinin, işbirlikçilerinin, azmettiricilerinin ve destekçilerinin karşısında bir olma, iri olma, diri olma, biz olma zamanıdır. Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır ve bu Millete rağmen kirli amaçlarınıza ulaşamayacaklardır. Türkiye’nin büyük dirilişi, yeniden şahlanışı sürecinde Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu olarak, Bu süreçte Yeni Türkiye’nin mevcut sistemle devam edemeyeceğine ve daha güçlü büyük bir Türkiye İçin Anayasa değişikliğinin gereğine inanıyor ve destekliyoruz. Devletimizin terörle mücadelede uyguladığı yeni stratejiyle vatanımıza kast eden alçaklara bir an önce hesap sorulacağına güveniyor ve en sert şekilde cevap verilmesini arzuluyoruz. Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu olarak bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, terörü lanetliyoruz.”

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