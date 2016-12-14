Sivil tepki!

Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi VIP Salonu’nda bir araya gelen Sivil İnisiyatif Platformu adına açkılamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Türk milletinin ülkemizin huzuruna, refahına, birliğine ve kardeşliğine kast ederek, bu alçak saldırıları gerçekleştiren taşeron hain terör örgütlerini ve ağa babalarını iyi tanıdığını söyledi.





“Büyüyüp güçlenen, Kadim Medeniyet Değerleriyle buluşan Yeni Türkiye, kendi kararlarını kendi almaya başlamış ve küresel rolünü kendi belirlemiştir” diyen Şerefli, kendisine biçilen rolü oynamayı reddeden Türkiye’nin emparyal küresel güçleri rahatsız ettiğine dikkat çekti.





Şerefli şöyle devam etti: “Taşeronları FETÖ, PKK, DAEŞ gibi içimizdeki hainleri ile bize ders vermeye, bizleri tekrar eski Türkiye’ye döndürmeye, dahası Ülkemizi Suriye, Irak gibi parçalamaya çalıştıklarının farkındayız.”





Hainlere ‘Başaramayacaksınız; Gezi Parkında meselenin ağaç olmadığını gören aziz millet, 17-25 Aralık’ta yolsuzluk yalanınıza itibar etmedi. Çukur siyasetiniz de kabul görmedi, yine maşanız hain fetö örgütü eliyle gerçekleştirdiğiniz 15 Temmuz işgal girişimine Devletin sahibi Millet cevap verdi şeklinde seslenen Şerefli, şunları kaydetti:



