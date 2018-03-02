Sivil Savunma günü

Hafta nedeniyle Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, şube müdürleriyle birlikte Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda, öğrencilere AFAD’ın faaliyetleri, Afet Bilinci, Risk Haritaları ile Yozgat’taki bina stoku konulu bilgiler verildi.

Faaliyetlerin 13 İlçe Merkezinde Arama ve Kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları malzeme sergisi açıldı.