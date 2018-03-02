Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116794
ALTIN
162.138
DOLAR
3.8118
STERLİN
5.2489
EURO
4.6928

Sivil Savunma günü

YOZGAT Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü ve Deprem haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sivil Savunma günü

YOZGAT Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü ve Deprem haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
32 Okunma
Sivil Savunma günü

Hafta nedeniyle Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, şube müdürleriyle birlikte Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda, öğrencilere AFAD’ın faaliyetleri, Afet Bilinci, Risk Haritaları ile Yozgat’taki bina stoku konulu bilgiler verildi.
Faaliyetlerin 13 İlçe Merkezinde Arama ve Kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları malzeme sergisi açıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
FABRiKALAR KAPALI
FABRiKALAR KAPALI
Taşıt sayımız arttı
Taşıt sayımız arttı
HAVAMIZ ISINIYOR
HAVAMIZ ISINIYOR
ŞEKERE CHP DESTEĞi
ŞEKERE CHP DESTEĞi
Derece için gittiler
Derece için gittiler
Kadroya geçiş süreci uyarısı
Kadroya geçiş süreci uyarısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim