Sıtma Köyü hizmet bekliyor

Köylüler, ‘’Defalarca 'yolumuz yapılsın' diyerek feryat etmememize, yetkililerden sorunumuzun çözümlenmesini beklememize rağmen duyarsız kalındı, yollarımız yapılmadı, Kışın yollarımız geçit vermemesi nedeniyle köyde yaşayanlar başka yerlerde bulunan akrabalarının yanına gitmek zorunda kalıyorlar. Kaderine terk edilmiş insanların yaşadığı köyün bozuk yolları, bizleri çile çekmesine neden oluyor’’ diye konuştular. Özellikle köyüne kışın gitmek istemediğini belirten Gülseren Solmaz Altunal, ‘’İnanın köye gittiğimiz zaman çıkamıyoruz; çıksak köyümüze giremiyoruz. Köyümüzün yolları bozuk... 21. Yüzyıla yakışmayan bir köy konumunda bulunuyor. Yollarımızın yapılması gerekiyor. Köyümüz Alevi köyü olduğu için belki de köyümüzün yolu yapılmıyor. İnsanın hakkı insanca yaşamaktır. Bizim en doğal hakkımız; standartlara uygun diğer köylerde var olan yolun köyümüzde de olmasını istemektir. Lütfen yolumuzu yapınız. 21 Yüz yılda unutulan Köy olan Sıtma Köyü'nü hatırlayınız’’ ifadelerini kullandı.