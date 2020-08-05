Sitelerde yeni dönem

YOZGAT şehir merkezinde, her geçen gün gelişen, yapılaşmalarla nüfus yoğunluğu yaşanan Bilal Şahin Mahallesi’nde bir biri ardına yükselen sitelerde yaşayanlar, daha konforlu ve yaşanılabilir bir ortam için kolları sıvadı. Yemenoğlu EN Park Evleri Sitesi Yöneticisi Hakkı Yurtlu, yüklenici firma Finans Müdürü Ramazan Yemenoğlu’nun da katılımıyla toplantı düzenledi. 3 Blokta toplam 89 kat maliki/kiracının iskan ettiğini vurgulayan site yöneticisi Hakkı Yurtlu, yapı kullanma izin belgesinin alındığını, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin başlatılacağını belirterek, bir çok yeni hizmete elbirliğiyle kavuşulacağını bildirdi. Kat malikleri ile site sakinlerinin de katıldığı ‘Değerlendirme Toplantısı’nda kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş aşamasında neler yapılacağı konuşularak, çalışma takvimi oluşturuldu. Yurtlu, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı çerçevesinde, öncelikle, site güvenliğine bağlı olarak giriş kapılarına uzaktan kumandalı bariyer ve kamera sisteminin kurulacağını, sırasıyla bahçe duvarının panel çit teli ile çevrileceğini, otopark ve çocuk oyun parkı düzenleme çalışmalarının da yapılacağını söyledi. Sosyal mesafe ve dezenfektan kuralları göz önünde bulundurularak yapılan toplantıda konuşan müteahhit firma Finans Müdürü Ramazan Yemenoğlu ise, yapı kullanım izin işlemlerinin tamamlandığını, pandemi sürecinde ilerleme kaydedilemeyen kat mülkiyetine geçiş işleminin de hızlandırılacağını ifade etti.