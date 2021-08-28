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Siteler dini eğitime açılıyor

Yozgat'ta Müftülük tarafından hazırlanan proje kapsamında, il merkezindeki bazı sitelerin altında bulunan salonda eğitim alanına dönüştürülerek, mahalle sakinlerinden dini eğitim almak isteyenlere yönelik dini eğitimler verilmeye başlanılacak.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:24
Siteler dini eğitime açılıyor

Yozgat İl Müftülüğü, zemin katlarında salonu bulunan sitelere yönelik hazırladığı proje doğrultusunda, site sakinlerine dini eğitim verilmesini planladı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat’ta mahalle sakinlerinin de daha rahat ulaşabileceği, imkanları uygun sitelerin altlarında bulunan salonların eğitim merkezine dönüştürülmesi konusunda bir çalışma başlattıklarını söyledi. Proje ile Yozgat’ta dokunabilecekleri her vatandaşa dokunmayı amaçladıklarını kaydeden Müftü Gülden, projenin ön hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu kaydetti. Yozgat’ın nüfus olarak yoğun olduğuna vurgu yapan sitelerin salonlarında hanımlara ayrı erkeklere ayrı fıkıh, hadis, tefsir, ilmihal ve aile konularında eğitimlerin verileceğini bildirdi. Vatandaşların istedikleri konular hakkında da eğitimlerin verilebileceğine vurgu yapan Gülden, site yöneticileri ile toplantı yapıp onların desteklerini alarak her sitede olmasa bile birkaç siteyi bir araya toplayarak projeyi hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat’ta artan boşanma davalarına dikkat çekerek yeni evlenen çiftlere de yönelik bir projelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

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Siteler Dini Eğitime Açılıyor
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