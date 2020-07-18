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Sit alanı tartışması

Yozgat Belediyesi mülkiyetinde bulunan tarihi Cevizli Konak bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ileri sürüldü.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:42
Sit alanı tartışması

YOZGAT Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi Cevizli Konak bahçesinde izinsiz kazı yapılarak, bir apartmana kanalizasyon hattı çekildiği ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 6 bloktan oluşan site yönetimi tadilat, tamirat, kanalizasyon ve mantolama yaptırma kararı aldı. Sitenin arkasında yer alan bir apartmanın zemin katındaki iki dairenin kanalizasyonunun kendi kanalizasyonlarına bağlandığı fark edildi. Daha sağlıklı bir kanalizasyon yapılması için bina yönetimi uyarıldı. Ancak, bina yöneticilerinin Yozgat Belediyesine ait sit alanı içerisindeki tarihi Cevizi Konak bahçesi içerisinden kazı yaparak kanalizasyonu bağlamayı tercih ettiği ileri sürüldü. Konu, Yozgat Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne de bildirildiği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sit Alanı Tartışması
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