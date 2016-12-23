Sistem çöktü

ÇEDAŞ’ın hafta başında sistemlerinde yaşanan sorun, dün itibariyle son buldu. Bir süre tahsilat gerçekleştiremeyen tahsilat bürosu da, dün yeniden hizmet vermeye başladı.



Tahsilat bürosunda uzayan kuyruk ve tahsilat personelinin azlığı vatandaşlar için işkenceye dönüştü.



Bazı vatandaşlar ÇEDAŞ’a sitem ederek, hem kaliteli hizmet alamadıklarını, hem de bu tür aksaklıklardan dolayı sürekli mağdur olduklarını beyan etti.



ÇEDAŞ ise sistemsel sıkıntılar nedeniyle bir süre hizmet veremediğini ancak buna karşın elektrik faturalarında son ödeme tarihlerinin uzatıldığını duyurarak, hiçbir vatandaşı bu konuda mağdur etmeyeceklerini bildirdi.