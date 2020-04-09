Şirketlerin başvuruları geri çevriliyor

Toplantıya değerlendiren Çelik, tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağırırken, “Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil” dedi.

Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak, bu dönemde Yozgat’ta da pek çok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, birkaç sektör dışında tüm firmalarda ciddi ciro kayıplarının bulunduğuna dikkat çekti. Çelik, ‘’Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli. Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı’’ diye konuştu.

Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, odaya iletilen şikayetlerin, bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalara ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösterdiğini bildirdi. Çelik, ‘’Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.