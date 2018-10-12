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Sırçalı’da yol çalışması

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde cadde ve sokaklara kilitli parke döşendi, mevcut yolların bakım ve onarımları tamamlandı.

Sırçalı’da yol çalışması

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde cadde ve sokaklara kilitli parke döşendi, mevcut yolların bakım ve onarımları tamamlandı.

12 Ekim 2018 Cuma 07:06
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Sırçalı’da yol çalışması

Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, kış öncesinde beldenin tüm yollarında yenileme, bakım ve onarım çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Gümüş, ‘’Belediyemiz program ve bütçe imkanları dahilinde, cadde ve sokaklarında yapılan kilitli parke yol çalışması, bakım ve onarım dahil, Camilerimizin çevre düzenlemesi işi, mezarlık çalışması yapılmıştır. Yapılan yatırım tutarımız 200 bin liradır’’ dedi.

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Sırçalı’da Yol çalışması
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