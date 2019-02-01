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Sırçalı’da toplu sözleşme sevinci

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Sırçalı’da toplu sözleşme sevinci

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Sırçalı’da toplu sözleşme sevinci

Hizmet-İş Sendikası ile Sırçalı Belediyesi’nde kadrolu çalışan sendika üyesi işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Şube Başkanı Ferman Zararsız, toplu iş sözleşmesi ücret zammının sosyal haklar hariç, işçilerin taban ücretlerine birinci yıl birinci 6 ay yüzde 30 zam yapıldığını, her 6 ayda bir yüzde 10 oranında zam uygulanacağını söyledi.  Zararsız, ‘’Sendikamız üyesi işçilere yılda 60 gün ikramiye ve 52 günlük tediye olmak üzere yılda 112 yevmiye tutarında ikramiye ödenecek. Yakacak yardımı olarak işçilere yılda kış aylarında bir ton iyi kalite kömür yardımı yapılacak.  İş riski ve sorumluluk taşıyan üyelerimize günlük 6 lira, iş riski ve sorumluluk primi ödenecek’’ dedi.
Zararsız, Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş’ün toplu-iş sözleşmesinin imzalanmasında, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyip, çalışanlarının da her zaman yanında olduğunu kaydetti, teşekkür etti. 

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