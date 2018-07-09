Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 31°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98734
ALTIN
184.778
DOLAR
4.5584
STERLİN
6.0708
EURO
5.3619

Sırçalı’da mesire alanı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde 400 hektar alanda oluşturulan ormanlık alana dikimi yapılan çim fideleri boy vermeye başladı.

Sırçalı’da mesire alanı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde 400 hektar alanda oluşturulan ormanlık alana dikimi yapılan çim fideleri boy vermeye başladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
39 Okunma
Sırçalı’da mesire alanı

Belediye Başkanı Tamer Gümüş, ormanlık alanın bir kaç yıl içinde mesire alanları oluşturulması durumuna geleceğini, bölgenin nefes alacağını kaydetti. Başkan Gümüş, ‘’Belediye olarak, ormanlık alanda, yaz aylarında artmakta olan yangın riskine karşın greyder ile yoların bakımı ve temizliği yapıldı. Yangın riski oluşumunun önüne geçilmeye çalışıldı’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kurslar ilgi görüyor
Kurslar ilgi görüyor
Yapılandırma anlatıldı
Yapılandırma anlatıldı
Uygulama eğitimi
Uygulama eğitimi
6 Okula beyaz bayrak
6 Okula beyaz bayrak
Restore devam ediyor
Restore devam ediyor
Ezanı en güzel o okudu
Ezanı en güzel o okudu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim