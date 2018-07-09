Sırçalı’da mesire alanı

Belediye Başkanı Tamer Gümüş, ormanlık alanın bir kaç yıl içinde mesire alanları oluşturulması durumuna geleceğini, bölgenin nefes alacağını kaydetti. Başkan Gümüş, ‘’Belediye olarak, ormanlık alanda, yaz aylarında artmakta olan yangın riskine karşın greyder ile yoların bakımı ve temizliği yapıldı. Yangın riski oluşumunun önüne geçilmeye çalışıldı’’ dedi.