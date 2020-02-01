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Sıradışı Başkan

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, sıradışı çalışmaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Sıradışı Başkan

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, sıradışı çalışmaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:23
Sıradışı Başkan

Daha önce belediye işçileriyle birlikte yol çalışması, temizlik hizmeti gibi çalışmalara katılan Başkan Elbaşı, bu kez hayvanlara yem bıraktı, eline kürek alıp, kar temizliği yaptı. Boğazlıyan ilçesinde yağan kar nedeniyle, yaşam olumsuz yönde etkilendi. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, belediye ekiplerini görevlendirip, belde içerisindeki yolların ulaşıma açılmasına yönelik kar temizleme çalışması başlattı. Buzlanmaya karşı da tuzlama yaptıran başkan Elbaşı, evinin önündeki karı temizlemekte zorlanan yaşlıları ziyaret edip, elinde kürekle evin yolunu açtı, temizliğini yaptı. Sokakta aç kalan hayvanlara ise fırından aldığı ekmeği vererek, karınlarını duyurdu.

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