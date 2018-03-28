SIRA KAPLAMADA

Esnaf işyerlerine taşınırken, aynı bölgedeki diğer işyerlerinin de tarihi dokuya uygun hale getirilmesine yönelik kaplama çalışmasıyla ilgili proje hazırlandı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yapılan çalışmalar sonucunda, yok edilen tarihi dokunun yeniden canlandırılması için çalıştıklarını söyledi. Arslan, “Yozgat'ta, geçmişin izlerini takip etmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki, geçmişe sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Tol Çarşıda yok edilen tarih yeniden canlandırmak için ilk adımı attık. Mezbelelikten, çok güzel bir tarihi çarşı ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci etap kaplama çalışmalarına başlayacağız’’ dedi.

Başkan Arslan, bölgede bulunan esnafı mağdur etmeden, geçici iş yerlerine taşıdıktan sonra çalışmalara geçen yıl bir Nisan tarihi itibariyle çalışmaların başlayıp, bir yıl dolmadan bitirildiğini anlattı. Başkan Arslan, Tol Çarşı’nın Yozgat için önemli bir tarihi mekan olduğuna vurgu yaparak çarşıda bulunan 165 işyerinden önemli bölümünün bugün yok olduğunu, geriye kalan 20 civarındaki tarihi dükkanın restore edildiğini hatırlattı. Arslan, yıkılıp, yeniden yapılan bölgedeki diğer işyerlerinin Meydan Yeri bölgesindeki yüzeylerinin dokuya uygun hale getirildiğini, şimdi de Tol çarşı sokağındaki işyerlerinin kaplama yapılacağını sözlerine ekledi.

