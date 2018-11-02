SiNOP’TA BiR YOZGATLI

Yozgat’tan Sinop’a farklı nedenlerle gidenler, Seyyid İbrahim Bilal hazretlerinin türbesinde Çapanoğlu Ahmet Şakir Efendi’nin kabriyle karşılaşınca, şaşırmaktan kendilerini alamıyor. Yozgat şehrinin kurucu ailesi olarak bilinen Çapanoğulu ailesinin bir ferdi olan Ahmet Şakir Efendi, Çapanzade Ömer Hulusi Efendinin ikinci oğlu, ilk Türk Gazetecisi ve Posta Nazırı Agâh Efendi’nin de kardeşi. İstanbul’da doğan, çocukluğu ağabeyi Agâh Efendiyle birlikte Çemberlitaş ve Sarıyer de geçen Ahmet Şakir Efendi, II Abdülhamit tarafından görevlendirilen Şakir Paşa, Kastamonu ve Çankırı’dan sonra 27 Eylül 1899 tarihinde Sinop’a geçti. Burada da bir ay kadar çalışmalarına devam eden Şakir Paşa, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda Hakkın rahmetine kavuştu. 20 Ekim 1899 günü vefat eden Şakir Paşa, II. Abdülhamit tarafından Sinop’ta yaptırılan kabrine defnedildi. Mezarı halen Sinop’ta Türbe içerisinde bulunuyor.