Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynadığı müsabaka için Yozgatspor taraftarına sınırsız otobüs desteğinde bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarların Ordu’da takımlarına destek vermelerini istedi. Yozgatspor taraftarına istedikleri kadar otobüs desteğinde bulunduklarını dile getiren Köse, Yozgatspor’un bu şehrin takımı olduğunu ve Yozgat Belediye Başkanı olarak ta kendisinin üzerine düşen görevi yerine getirmeye gayret gösterdiğini ifade etti.