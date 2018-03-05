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SINIRDA BULUŞMA

YOZGAT Eğitim Bir-Sen Şubesi, İNFAK Derneği ile birlikte yaptığıo organizasyon kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla 7 kişiden oluşan heyet üyeleri sınıra gitti.

SINIRDA BULUŞMA

YOZGAT Eğitim Bir-Sen Şubesi, İNFAK Derneği ile birlikte yaptığıo organizasyon kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla 7 kişiden oluşan heyet üyeleri sınıra gitti.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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SINIRDA BULUŞMA

Yanlarında askerin kullanması için hediyeler de götüren heyet üyeleri, Kilis’te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Askerler tarafından sınır kapısında karşılanan heyet üyeleri, yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini teslim etti. Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Afrin’deki Mehmetçiğe moral motivasyon amacıyla ziyaret gerçekleştireceklerini hatırlattı. Şerefli, Eğitim Bir-Sen tarafından organize edilen programa İNFAK Derneği’nin aracılık ettiğini kaydetti. Şerefli, Zeytin Dalı Harekatıyla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım atıldığına dikkat çekerek, ‘Askerlerimiz için 2 bin takım iç çamaşırı, 2 bin çift çorap, 2 bin adet havlu, 3 bin adet kişisel bakım ve temizlik malzemesi temin ettik. Sendika üyelerimizin katkılarıyla temin ettiğimiz malzemeleri yarın Kilis’e götürdük. Devletimiz büyüktür, güçlüdür elhamdülillah Askerine de bakar bize de bakar. Bizim bu çalışmayı yapmamızın temel sebebi birçok kanı bozuk, alçak hainin bulunduğu bu ülkede tarafımızı belli etmek, biz Devletimizin Askerimizin yanındayız resmini vermektir. Bizler klavye şövalyeleri gibi iki satır yazı yazıp iki asker resmi paylaşarak vicdanımızı rahatlatamayız. Bizler her zaman ülkemizin gündemine göre hareket edecek aksiyoner olacak ve içerdeki hainlerin sözlerine aldırmadan ülkemizin, milletimizin devletimizin bayrağımızın yanında olacağız’ dedi.

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