Sınıra ziyaret

Yozgat Genç İHH Başkanı Betül Yüce, gerçekleştirilen ziyarette İHH tarafından inşa edilen briket evlerde kalan ihtiyaç sahibi ailelere bağışçıların emanetleri ulaştırıldığını söyledi. İHH olarak başlatılan örgü kampanyası için bağışlanan malzemelerini dağıtım merkezine teslim ettiklerini belirten Yüce, “Bu anlamda meyve dağıtımında bulunduk. İHH olarak başlatılan örgü kampanyası için bağışlanan atkı, bere, yelek ve çorap gibi malzemeleri İHH'nın Suriye'de açmış olduğu ve ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz bir şekilde kıyafetlerini temin edebilecekleri Tekstil Yardımları Dağıtım Merkezine teslim ettik. İHH'nın Bab El Hava Sınır kapısında bulunan Babulhava Lojistik Merkezini ziyaret ettik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların bu lojistik merkezinde toplanıp, türlerine göre ayrıştırılıp paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığına şahit olduk. İHH tarafından kurulan, günlük 90 bin civarında ekmek çıkan ve 9200 ailenin ekmek ihtiyacını karşıladığı fırını ziyarette bulunduk. İHH'nın Suriye'de dağıtımı gerçekleştirilmek üzere akika, adak ve bayram için kabul ettiği kurbanlıkların kesim ve paketleme işleminin gerçekleştirildiği yeri ziyaret ettik. İHH tarafından kurulan yetim annelerin istihdamının sağlandığı tekstil atölyesini ziyaret ettik. Böylelikle İHH'nın ihtiyaç sahibi insanlara sadece yardım ulaştırmayıp aynı zamanda onların kendi emekleriyle yaşamlarını inşa etme fırsatını verdiğini de görmüş olduk. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde İHH tarafından kurulan Ensar okulları, Yeryüzü Çocuk Okulları, Marmara Okulları ve Rahmet Lisesi gibi eğitim çalışmalarıyla eğitimsiz bir neslin yetişmemesi adına gösterilen gayreti gördük. Yaptığımız ziyaretlerde çadır kentlere de giderek ailelerle hasbihal edip sıkıntılarını, sorunlarını dinledik. Çadır kentlerde olan zorlu yaşamlara, hiçbir güvenliği ve konforu olmayan sık aralıklarla gerçekleşen yangın veya olumsuz hava koşulları vb. olaylarla insanların sığındıkları çadırların bir gecede yok oluşuna üzüntüyle şahit olduk. Suriye'nin İdlib kırsalına yaptığımız ziyarette birçok ilçenin durumunu da gözlemleme fırsatımız oldu. Savaş neticesinde binaların, kamusal alanların ve evlerin büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini gördük. Buna rağmen insanların binaların sağlam kalmış kısımlarında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarına şahit olduk. İdlib'in Eriha bölgesine yaptığımız ziyarette yaklaşık 2 yıl önce bombalanan bir okulun enkazını görmüş olduk. Bombaların yerle bir ettiği okulda 50' nin üzerinde masum çocuğun hayatını kaybettiğini derin üzüntü içerisinde öğrendik. Gözlemlerimiz neticesinde Suriye halkının büyük kısmının vatanlarını canlarına pahasına olsa da terk etmediklerini, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarına şahit olduk. Osmanlı yadigarı olan bu topraklara düşman ayağı bastırmama adına gayret gösteren halk, Türk milletinin maddi ve manevi desteğiyle ayakta kalabilme imkânı buluyor. Onların ülkelerini daha güçlü bir şekilde savunabilmeleri için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Az çok demeden Müslüman kardeşlerimize maddi anlamda destek olurken dualarımızı da eksik etmememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.