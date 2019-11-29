SINIFTA YARGILAMA

Okulu ziyaret eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, kendisine eşlik eden Yozgat il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte, sınıfa girince, karşısında mahkeme salonunu görünce şaşırdı. Okul idaresinden bilgi alan Vali Çakır, daha sonra öğrencilerin derslerine devam etmesini istedi. Bölüm öğrencileri, hakim, savcı ve avukat, sanık, tanık, şahit rolünü üstlenerek, yargılama eğitimlerini sürdürdü, olaylarla ilgili hükümler verdi. Eğitim döneminde edindikleri bilgileri uygulamalı hayata geçiren öğrencilerden zabıt katipliği bölümü öğrencileri de 10 parmak klavye kullanarak, pratiklerini geliştirdi. Vali Çakır, Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ile birlikte daha sonra okulun atölyeleri ile kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu, öğretmenlerden bilgi aldı. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bağlı Oya Sener Kız Öğrenci Pansiyonunu da ziyaret eden Vali Çakır, nöbetçi öğretmenler eşliğinde odalarda, etüt salonlarını, yemekhaneyi gezip, incelemelerde bulundu, bilgi aldı.