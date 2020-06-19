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Sınıflar dezenfekte edildi

Yozgat il genelinde LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte ediliyor.

19 Haziran 2020 Cuma 00:57
Sınıflar dezenfekte edildi

YOZGAT il genelinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla okullarda dezenfekte çalışması devam ediyor.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, öğrencilerin en sağlıklı ve güvenilir ortamda sınava girmeleri için ilçe genelinde sınav yapılacak tüm okullarda ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi.
İlaçlama ekiplerinin, okulların giriş kapısından, kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alanı titizlikle dezenfekte ettiklerini anlatan Ekinci, "Sınav öncesi olduğu gibi sonrasında da dezenfekte işlemlerimizi yapacağız. Dezenfeksiyon Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yapılması kararlaştırılan tüm okullarda yapılacak" dedi.
Ekinci, bu sınavın ardından 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS öncesinde de, belirlenen okullarda aynı şekilde dezenfeksiyon çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı(LGS) öncesinde Belediyemiz dezenfeksiyon ekipleri ilçede bulunan okulları öğrencilere hazırlamak için dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıyor. Belediyemiz ekipleri öğrencilerin okullarda temas edebileceği sıraları, lavaboları, merdiven ve koridorları dezenfekte ederek sınava hazır hale getiriyor. Sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz’’ dedi. 

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Sınıflar Dezenfekte Edildi
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