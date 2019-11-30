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Sinemaya gitmeyen kalmayacak

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir projeye imza atarak, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde sinemaya gitmeyen çocuk bırakmamak için ilk adımın atıldığını söyledi.

Sinemaya gitmeyen kalmayacak

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir projeye imza atarak, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde sinemaya gitmeyen çocuk bırakmamak için ilk adımın atıldığını söyledi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Sinemaya gitmeyen kalmayacak

‘Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın’ projesi kapsamında ilk etapta 100 öğrenci, Yozgat’a minibüslerle taşınarak, sinema izlemelerine imkan sağlandı. Başkan Codar, ilçe merkezi ve köylerindeki tüm çocukların sinema ile tanışmasını sağlayacaklarını belirterek, ‘’Aynı zamanda çocuklarımız ilimiz Yozgat’ı da tanıma imkanı bulmaktadır. Sinema için Yozgat’a gönderdiğimiz çocuklarımız, sinema dışındaki boş zamanlarında Yozgat’ın tarihi ve turistik alanlarını da gezerek, bilgi sahibi olmaktadır’’ dedi.

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Sinemaya Gitmeyen Kalmayacak
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