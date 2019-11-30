Sinemaya gitmeyen kalmayacak

‘Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın’ projesi kapsamında ilk etapta 100 öğrenci, Yozgat’a minibüslerle taşınarak, sinema izlemelerine imkan sağlandı. Başkan Codar, ilçe merkezi ve köylerindeki tüm çocukların sinema ile tanışmasını sağlayacaklarını belirterek, ‘’Aynı zamanda çocuklarımız ilimiz Yozgat’ı da tanıma imkanı bulmaktadır. Sinema için Yozgat’a gönderdiğimiz çocuklarımız, sinema dışındaki boş zamanlarında Yozgat’ın tarihi ve turistik alanlarını da gezerek, bilgi sahibi olmaktadır’’ dedi.