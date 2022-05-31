İl genelinde toplam 8 bin öğrencinin katılımı ile yapılan planlama doğrultusunda proje devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında öğrencilerde ve toplumda milli, kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi bünyesinde öğrenciler sinemayla buluştu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi bünyesinde 8 bin öğrencimizi sinema götürmeye başladık. Merkezden ve ilçelerden öğrencilerimiz proje kapsamında sinema izleyerek eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Güzel projeleri için bakanlığımıza, destekleriyle projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan ve öğrencilerimizin bu mutluluğu yaşamasına vesile olan herkese şükranlarımızı sunar, sevgili öğrencilerimize iyi eğlenceler dilerim” dedi.

Haber Merkezi