Sinema etkinliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği arasında öğrencilerde, toplumda milli, kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak amacıyla protokol imzalandı. Topluma, kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek, öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal, duygusal gelişimine katkıda bulunmak, hayal güçlerinin gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak, çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamında Çandır Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehim Halim Altay İlkokulu öğrencileri Yozgat’a getirilerek, sinemaya götürüldü, ardından da Yozgat’ın tarihi, turistik alanları gezdirilerek, tanıtıldı.