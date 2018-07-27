Sinema etkinliği başladı

Yenifakılı ilçesiyle birlikte Boğazlıyan ve Çandır ilçelerinde çocuklar, ilçe ve köy halkı ile buluşan açık hava sineması, 13 merkezi ziyaret edecek. Sinemaya gelen çocuklara temsili olarak sinema biletinin verilmesinin yanı sıra, patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunuluyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan projenin amacına ulaştığını belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “İlçe, belde ve köylerde yaşayan çocuklarımızı sinema ile buluşturmak istedik. Herkesin evinde televizyon var, herkes sinemaya da gidebilir. Ama köylerde sinemaya gitme oranı oldukça düşük. Biz özellikle köylerimizde yaşayan çocuklarımızı düşünerek bu projeyi başlattık. Çocuk gülerse dünya güler. Bizde çocuklarımızı güldürmek, eğlendirmek, eğlenirken düşündürmek için yola çıktık” dedi.

Yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip hayattan tat almalarını sağlamak istediklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayıp sıra dışı bir şeyler yaptık. Bir araç aldık ve bu araca iki yönlü ekran taktırdık. Geçtiğimiz yıl Yozgat genelinde 13 noktaya aracımız giderek o bölgede yaşayan çocukları sinema ile buluşturdu. Bu 13 merkezde 5 bin 200 civarında kişiye ulaştık. Bu da yaptığımız işin amacına ulaştığını gösteriyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel hayatına dokunduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Yurtnaç, projenin bu yılda devam ettiğini belirterek, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Çandır ilçelerinden başladıklarını ve tüm ilçeleri dolaşacaklarını sözlerine ekledi.