Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101983
ALTIN
383.353
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.4017
EURO
7.5015
Flaş Haber
Silahlı kavga: 11 yaralı
Kapat

Sinek istilası

Yozgat Merkeze bağlı Lök Köyü sinek istilasına uğradı.

19 Mayıs 2020 Salı 03:13
Sinek istilası

YOZGAT’ta merkeze bağlı Lök köyü sinek istilasına uğradı. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi. Yeni tip korona virüs (Kovid-19), çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır" dedi.

Tuncay İldiş de, arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sinek Istilası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı
Kene uyarısı
Kene uyarısı
Yapı izin belgesi
Yapı izin belgesi
Testi Kebabı tanıtıldı
Testi Kebabı tanıtıldı
Laleler çiçek açtı
Laleler çiçek açtı
Kurtuluşun başlangıcı
Kurtuluşun başlangıcı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim