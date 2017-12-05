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-Sine-Tiyatro beğenildi

BOZOK Üniversitesi Medeniyet ve Kültür Topluluğu tarafından Hz. Peygamberimizin hayatından kesitlerin sunulduğu sine-tiyatro İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda sergilendi.

-Sine-Tiyatro beğenildi

BOZOK Üniversitesi Medeniyet ve Kültür Topluluğu tarafından Hz. Peygamberimizin hayatından kesitlerin sunulduğu sine-tiyatro İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda sergilendi.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Sine-Tiyatro beğenildi

Topluluk Başkanı Oruçhan Temel, arkadaşlarının medeniyet ve kültür değerlerimizle buluşmasına vesile olmayı önemsediklerini belirterek, ‘’Bu açıdan medeniyetimizin en mühim kıymeti olan Peygamber Efendimizi, kâinatı teşriflerinin yıl dönümünde anmak ve bize getirdiği mesajları arkadaşlarımızla paylaşalım istedik’’ dedi.

Medeniyet ve Kültür Topluluğu akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Recep Temel ise, gençlerin üniversite hayatında mesleki gelişimleri kadar sosyal gelişimlerinin de önemli olduğuna dikkat çekti, toplulukların, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalar yapması ve bunlara öğrencilerin katılımı sağlanması gerektiğini söyledi. Daha sonra sahne alan Dolunayda Akşam Tiyatro Ekibi Hazreti Peygamberimizin hayatından değişik kesitleri, sema gösterisi, ilahiler, ses ve ışık teknikleri eşliğinde izleyicilere sahnelendi.

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