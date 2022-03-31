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Sınavlara hazırlık

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelerek değerlendirme yaptı.

31 Mart 2022 Perşembe 00:21
Sınavlara hazırlık

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) emel Yeterlilik Testi (TYT) sınavları ile ilgili değerlendirme yapan Akkan, yapılan deneme sınavlarının sonuçları üzerinde durdu.  Ders bazında öğrencilerin başarı durumlarının arttırılması için alınabilecek tedbirler ve çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunan Akkan katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. 
 

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