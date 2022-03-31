Sınavlara hazırlık

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) emel Yeterlilik Testi (TYT) sınavları ile ilgili değerlendirme yapan Akkan, yapılan deneme sınavlarının sonuçları üzerinde durdu. Ders bazında öğrencilerin başarı durumlarının arttırılması için alınabilecek tedbirler ve çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunan Akkan katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

