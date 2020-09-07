Sınavlar yapıldı

YOZGAT il genelinde belirlenen okullarda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı, merkezde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bursluluk Sınavlarının tüm süreçlerini yöneten Sınav Hizmetleri Birimi yönetici ve personeline ile diğer görevlilere teşekkür etti. Yazıcı, ‘’Eğitim camiamızın neferleri ile birlikte, sınavın sağlıklı yapılmasına destek veren Emniyet teşkilatımıza, Belediyemiz yöneticileri ve çalışanlarına, yardımcı hizmetli personelimize, emek veren ve katkı sağlayan herkese, velilerimize, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Yozgat’ımızın saygıdeğer halkına teşekkür eder, saygılar sunarım’’ dedi. Yozgat’ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı da yapıldı. Yozgat’ta adaylar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

62 YAŞINDA KPSS'YE GİRDİ

Yozgat'ta 62 yaşındaki Hülya İpek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) girdi. Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren İpek, sınavdan bir beklentisinin olmadığını, okumayı ve sınav heyecanını sevdiğini söyledi. Öğrenmenin yaşı olmadığını dile getiren İpek, kendisini geliştirdiğini belirtti. İpek, 55 yaşında ilahiyat fakültesini kazanıp tamamladığını ifade ederek, "Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde örgün öğretimde öğrenciyim ayrıca açık öğretimden felsefe okuyorum. Dün itibarıyla da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İslami İlimler Fakültesine kaydoldum. Şimdi de KPSS'ye giriyorum" dedi.

SALONA

ALINMADILAR

Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) geç kalan bazı adaylar, sınav salonuna alınmamalarına tepki gösterdi. Bozok Üniversitesinde sınava giren adaylar, elleri dezenfekte ettirilip, giriş ve kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Bazı adaylar son dakikada sınava yetişirken, kimisi ise geç kaldı. Fen-Edebiyat Fakültesine koşarak gelen ve geç kaldığı için sınava alınmayan bazı adaylar, duruma tepki gösterdi. İlçelerden geldiklerini belirten bazı adaylar, yol çalışması ile trafik yoğunluğu nedeniyle sınava geç kaldıklarını öne sürerek, binanın kapısına ve camına bir süre elleriyle vurarak tepkisini dile getirdi.