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Sınavla öğrenci alacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi sınavla öğrenci alan okul statüsünü kazandı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:33
Sınavla öğrenci alacak

Yapılan müracaatlar sonucu Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi sınav ile öğrenci alacak. Yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması sonu ilçeye hayırlı olmasını temenni eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “İlçemiz Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisemizin sınavla öğrenci alan okul statüsü kazanması konusundaki müracaatımız olumlu karşılanmış olup okulumuz önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren sınavla öğrenci alımına başlayacaktır. Her çalışmamızda olduğu gibi okulumuzun sınavla öğrenci alan okul statüsü kazanmasında da çok büyük destekleri olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, AK Parti Yozgat Milletvekillerimiz ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer’e,  Ak Parti İlçe Başkanımıza konu ile alakalı her imkanı sonuna kadar kullanan İlçe Kaymakamımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. İlçemizin eğitim çıtasını yükseltecek, göz aydınlığı evlatlarımızın daha sağlıklı eğitim, öğretim almalarını sağlayacak, eğitim kalitesi adına ilçemizin adını öne çıkarak yeni statüdeki okulumuzun ilçemiz, ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi. 
Rabia Şahin

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Sınavla öğrenci Alacak
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