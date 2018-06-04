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Sınavda terlediler

YOZGAT il genelinde 15 bin 233 öğrenci sınav heyecanını yakınlarıyla birlikte yaşadı.

Sınavda terlediler

YOZGAT il genelinde 15 bin 233 öğrenci sınav heyecanını yakınlarıyla birlikte yaşadı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Sınavda terlediler

Sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Cumartesi günü, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ise Pazar günü gerçekleştirildi. İki oturumda yapılan ilk Merkezi sınav, 28 okuldaki 295 salonda,  5 bin 33 öğrencinin katılımıyla gerçekleştir. Sınavda 751 öğretmen görev aldı. Sınav sonuçlarının 22 Haziran 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edileceği açıklandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınav sonuçlarına göre öğrencilerin Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Sınavla öğrenci alan İmam Hatip Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tercih edebileceklerini söyledi. 10 bin 200 öğrencinin katıldığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 50 okuldaki 599 salonda yapıldı. Sınavda bin 420 öğretmen görev yaptı. 

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