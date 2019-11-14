Sınava hazırlık sınavı

Ortaöğretim kurumlarında ‘Hedefini Seç Öne Geç’ Projesinin hayata geçirilmesinin ardından yapılan ilk deneme sınavında öğrencilerin sınav heyecanını yenip, soruları daha rahat çözebilmelerinin amaçlandığı kaydedildi. Liselerin 12.sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav, okullarda gözetmen öğretmenlerin nezaretinde, okul idarelerinin desteğiyle hayata geçirildi. Öğrenciler, kişisel gelişimlerini görebilmek, kat ettikleri yolu takip edebilmek amacıyla organize edilen sınavların devamının geleceği bildirildi. Sınavların sonuçları ilçe genelinde değerlendirmeye tabi tutularak, yükseköğretime geçiş sınavlarında istenilen başarıya ulaşılabilmesi için alınması gereken tedbirler de belirlenip, uygulamaya konulacak.