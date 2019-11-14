Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104828
ALTIN
271.435
DOLAR
5.7478
STERLİN
7.4184
EURO
6.3289

Sınava hazırlık sınavı

ÇEKEREK İlçesinde, sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme amaçlı sınav yapıldı.

Sınava hazırlık sınavı

ÇEKEREK İlçesinde, sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme amaçlı sınav yapıldı.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Sınava hazırlık sınavı

Ortaöğretim kurumlarında ‘Hedefini Seç Öne Geç’ Projesinin hayata geçirilmesinin ardından yapılan ilk deneme sınavında öğrencilerin sınav heyecanını yenip, soruları daha rahat çözebilmelerinin amaçlandığı kaydedildi. Liselerin 12.sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav, okullarda gözetmen öğretmenlerin nezaretinde, okul idarelerinin desteğiyle hayata geçirildi. Öğrenciler, kişisel gelişimlerini görebilmek, kat ettikleri yolu takip edebilmek amacıyla organize edilen sınavların devamının geleceği bildirildi. Sınavların sonuçları ilçe genelinde değerlendirmeye tabi tutularak, yükseköğretime geçiş sınavlarında istenilen başarıya ulaşılabilmesi için alınması gereken tedbirler de belirlenip, uygulamaya konulacak. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERKEZ OLMAYA TALiBiZ
MERKEZ OLMAYA TALiBiZ
Depolar denetlendi
Depolar denetlendi
Bahadın-Japonya hattı
Bahadın-Japonya hattı
Meslek Lisesi’ne yeni bina
Meslek Lisesi’ne yeni bina
Yardım Kampanyası
Yardım Kampanyası
Millet Bahçesi ağaçlandırıldı
Millet Bahçesi ağaçlandırıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim