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Sınava giremedi

SARIKAYA ilçesinin Ramadanlı köyü Muhtarı Abdullah Özbek'in kızı Esra Özbek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için Yozgat’taki sınav salonuna yetişmek üzere köyden çıktı, Sorgun ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti.

Sınava giremedi

SARIKAYA ilçesinin Ramadanlı köyü Muhtarı Abdullah Özbek'in kızı Esra Özbek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için Yozgat’taki sınav salonuna yetişmek üzere köyden çıktı, Sorgun ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Sınava giremedi

Takla atan otomobilde bulunan Esra Özbek (18) hayatını kaybetti, babası sürücü Abdullah Özbek (55) ise yaralandı. Esra Özbek'in, babasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Yozgat il merkezindeki sınav salonuna ulaşabilmek için yola çıktığı belirtildi. Sarıkaya ilçesinde oturan Abdullah Özbek, sınava girecek olan kızı Esra Özbek'i sınavın yapıldığı Yozgat il merkezine götürmek üzere otomobille yola çıktı. Abdullah Özbek yönetimindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolünden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esra Özbek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdullah Özbek’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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