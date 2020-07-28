Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1196
ALTIN
428.607
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.8444
EURO
8.0461

Sınava girdiler

Stajyer sözleşmeli öğretmenler sınava girerek, ter döktü.

28 Temmuz 2020 Salı 00:16
Sınava girdiler

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapan stajyer sözleşmeli öğretmenlere yönelik sınav yapıldı.
Yozgat il genelinde görev yapan 674 stajyer sözleşmeli öğretmen adaylık kaldırma sınavına girdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Arkadaşlarımıza hayat boyu başarı, sağlık ve esenlik diliyorum. Sınavda görev ifa eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sınava Girdiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit yakınları ziyaret etti
Şehit yakınları ziyaret etti
Üretim hazırlığı
Üretim hazırlığı
Yeni bina tamam
Yeni bina tamam
Kurbanlıklar alıcı bekliyor
Kurbanlıklar alıcı bekliyor
Kanyonu gezdi
Kanyonu gezdi
Çocukların sevinci
Çocukların sevinci
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim