Sınava girdiler

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapan stajyer sözleşmeli öğretmenlere yönelik sınav yapıldı.
Yozgat il genelinde görev yapan 674 stajyer sözleşmeli öğretmen adaylık kaldırma sınavına girdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Arkadaşlarımıza hayat boyu başarı, sağlık ve esenlik diliyorum. Sınavda görev ifa eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.
28 Temmuz 2020 Salı 00:16
YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapan stajyer sözleşmeli öğretmenlere yönelik sınav yapıldı.