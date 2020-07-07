Sınav Yapıldı

SORGUN ilçesinde Mesleki Yeterlilik Sınavı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Sınava girecekler ellerini dezenfekte etti, maskelerini takarak mesafeli olarak salona alındı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC), Karayolu Taşıma Kanunu'na göre karayolu taşımacılığında yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgesi olduğu hatırlatıldı. Bu Kapsamada Sorgun İlçesinde iki Kurs Merkezinde eğitim gören adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavı Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yük, kargo ve yolcu taşıyan araçlar ticari araç olarak ifade edildiği bildirildi.