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Sınav öncesi toplantı

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi toplantı gerçekleştirildi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:46
Sınav öncesi toplantı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürleri Bekir Demirezen ile Mehmet Özkan, LGS sınavında görev alacak idareci ve öğretmenler katıldı. Toplantıda sınav binalarında yapılması gereken hazırlıklar ve sınav esnasında yapılması gerekenler ile ilgili Şube Müdürü Mehmet Özkan sunum yaptı. Sunumdan sonra okul idarecileri ile sene sonu iş ve işlemleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan Bahar Şenliği konuları değerlendirildi.
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 04.06.2022 11:24
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