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Sınav mağdurlarına müjde

27 Nisan 2017 Perşembe 23:59
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Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi Yozgatta KPSS, LYS, ALES gibi sınavlara bir dakika ya da kısa zaman diliminde geciktiği için sınav hakkını kaybedenlere ÖSYM’den müjdeli açıklama geldi.

Sınav mağdurlarına müjde
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KPSS, LYS, ALES ve benzeri sınavlarda ÖSYM’nin koyduğu sürelerde müracaat edemeyenler olduğunu bu nedenle mağdur olan yüzlerce kişinin Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunduğunu bildirdi. 
İdare ile yapılan görüşmeler sonucunda ÖSYM’nin güzel bir karar aldığını belirten Malkoç,  “ÖSYM sevindirici bir karar verdi. Tabi bu konuda Kurumumuzun yaptığı çalışmaların etkili olduğu çok açık. Bu karar, ÖSYM ile görüşmelerimizde alınan bir dostane çözümdür. Bu mutluluk verici bir şeydir. ÖSYM yetkililerine teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu. 
Mağdur sayısının fazla olduğunu belirten Malkoç, eğitim hak ve hürriyetleri konusunda kısıtlamaları olduğunu ve bu imkânın getirilmesinin kimseye zararı olmadığı gibi mağdur öğrencilere de faydası olduğunu vurguladı. 
Bunun ardında da saat: 09.45 mağdurları konusunda da ÖSYM’nin adım atmasını beklediklerini söyleyen Malkoç, “12 Mart’ta gerçekleştirilen YGS’ye girmiş oldukları halde sınavları iptal edilen öğrenciler vardı. Bu öğrenciler, Kurumumuza müracaat etmişlerdi ve biz de ÖSYM yetkilileri ile görüşerek dostane çözüm bulmuştuk.” Dedi. 
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta, olmak üzere 1’er günlük ek süre tanınmıştır.

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