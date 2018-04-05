Şimşek’ten kutlama

Baro Başkanı Mehmet Şimşek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde, hukuk sisteminde avukatların yerini ve yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Avukatların hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından, savunma sorumluluğuyla yükümlü olduklarını belirten Şimşek, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından da avukatların önemli görev yaptığına dikkat çekti. Şimşek, avukatların yargılamanın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak avukatları yok saymak ve itibarsızlaştırma gayretinde olanların, adaleti ve yargıyı yıprattığını ifade etti.