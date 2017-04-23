Şimşek'ten anlamlı mesaj

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü şartlarda oluşan ve Kurtuluş Savaşımızın mucizevi mücadelesine yön veren kararların alındığı çatı olan TBMM’ nin kuruluş gününü çocuklara adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın bağımsızlığı uğruna verilen kutsal mücadelenin nesilden nesile aktarılması suretiyle sürekli hafızalarda tutulmasının önemine vurgu yaptığını belirti.

Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nın gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle dünya barışına da katkısına dikkat çeken Şimşek; "Bu duygu ve düşüncelerle Ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, TBMM’ nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için can veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.