Şimşek, Hassa’da

Ziyaret sırasında Mehmetçiklerle sohbet eden Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, "Sınırımızda güvenliğimizi sağlayan, Mehmetçiklerimize memleketimiz ve ülkemiz adına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerin yanında olsun, her zaman bizim dualarımızdasınız sizlere güç kuvvet versin. Bizde annesinden doğan her erkek asker doğar vatan aşkı ile hak yolunda büyür, Allah'ın izni ile elimizi attığımız her işten alnımızın akı ile çıktık. Burada en büyük pay sizlerin, haklarınız ödenmez. Sizler bilinçli, içinde vatan aşkı olan ve milli birlik ve beraberlik ruhu taşıyan gençlersiniz ve bizler de güçlü ordudan güçlü Türkiye’nin doğacağını bilenlerdeniz. Rabbim yardımcınız olsun" dedi.