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Şimşek güven tazeledi

YOZGAT Barosu olağan Genel Kurul toplantısında Avukat Mehmet Şimşek, yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Şimşek güven tazeledi

YOZGAT Barosu olağan Genel Kurul toplantısında Avukat Mehmet Şimşek, yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:15
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Şimşek güven tazeledi

171 Baro üyesinden 102 üyenin oy kullandığı genel kurul toplantısında, Avukat Mehmet Şimşek tek aday olarak seçimlere katıldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı toplantıda, 101 üyenin oyunu alan Şimşek yeniden Yozgat Barosu Başkanlığı görevine seçildi. Baro Yönetiminde, ‘Av. Fevzi Altıntaş, Av. Salih Büyüksoy, Av. Muhsin Ayanoğlu, Av. Metin Taştekin, Av. Emin Erkılıç, Av. Cengiz Becene, Av. M. Emin Dalkılıç, Av. İsa Bal’ görev aldı. Disiplin Kurulu ise, ‘Av. Okan Şahin, Av. H. Murat Dalkılıç, Av. Ferdi Fazlıoğlu’dan oluştu. Yozgat Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Avukat Mehmet Şimşek, Yozgat Barosu’nun 33’üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Şimşek, ‘’Siz değerli meslektaşlarımızın şahsıma ve kurullarımızda görev alan arkadaşlarımıza göstermiş olduğu teveccühle iki dönemdir Yozgat Baro Başkanlığı görevini sürdürüyorum. İfade etmeliyim ki; büyük bir aile olarak gördüğüm Yozgat Barosunda bana güvenen ve bu onuru yaşatan tüm meslektaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza iki yıl daha hizmet etmek amacıyla önümüzdeki dönem için Baro Başkanlığına tekrar seçilmeme destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederim’’ dedi.

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