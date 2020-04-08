Şimdide internet üzerinden destek

Böyükata, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Webinar ve Uzaktan Eğitim Programı’ kapsamında, ‘Öğrenci Projeleri için Proje Fikri Geliştirme ve Proje Danışmanlığı’ konularında eğitim çalışmasına katıldı. Böyükata, belirlenen konu çerçevesinde ilk seminerini öncçeki gün 14:00 ile 17:00 saatleri arasında, Yozgat’tan Internet üzerinden ‘Kelimelerin İzinden Kısa Bir Yolculuk’ başlığı altında Uzaktan Eğitim yoluyla verdi. Çoğunlukla evden çalışmak zorunda kalan öğretmenlere yönelik eğitim çalışmasına 60 kişi katıldı.