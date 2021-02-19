Şimdi temizlik zamanı

Akdağmadeni Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçede kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, iş makineleri ile topladıkları kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kurak bir kış mevsimi yaşandığını ve yağan kar ile mutlu olduklarını belirtti. Yoğun kar yağışının ardından ilçede detaylı temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Yalçın, ‘’Yeter ki kar yağsın biz temizleriz. Kış mevsimi öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe, 3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel ile hazırlıklarımızı tamamladık. Tecrübeli ekibimizle birlikte kar yağışı başladığı andan itibaren sahada yerimizi aldık. Herhangi bir olumsuzluğa olanak vermeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın da, kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Akın, ‘’Ekiplerimiz cadde ve yollarımızdaki karların temizliğini gerçekleştirdiler. Halkımızın daha sağlıklı ve daha rahat ulaşımına yardımcı olan tüm çalışanlarımıza cadde ve yolları kullanan halkımız adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Çekerek İlçesinin Özükavak Beldesinde de kar mücadelesi yapılıyor. Belediye Başkanı Oğuz Öcal, ‘’Kar yağışı kasabamızda aralıklarla devam etmesi bol ve bereketli olması bizleri haliyle sevindiriyor. Meteorolojinin uyarısı ile birlikte kar yağışı için günler öncesinden tüm tedbirlerimizi aldık. Az sayıda personel ve iş makinesi ile sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.