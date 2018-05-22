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ŞiMDi NE OLACAK!

YOZGAT Valilik binası ile ek binada bulunan resmi kurumların yeni Valilik Sarayı binasına taşınmasının ardından boş kalan binaların Yozgat Belediyesi’ne tahsis yazıları da yazıldı.

ŞiMDi NE OLACAK!

YOZGAT Valilik binası ile ek binada bulunan resmi kurumların yeni Valilik Sarayı binasına taşınmasının ardından boş kalan binaların Yozgat Belediyesi’ne tahsis yazıları da yazıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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ŞiMDi NE OLACAK!

Yozgat Belediyesi’nin valilik tarafından kullanılan iki binanın da kendilerine tahsis edilmesi için Yozgat Defterdarlığına resmi yazı gönderdi. Yozgat Belediyesi, Maliye Bakanlığı’ndan tahsisin yapıldığına ilişkin resmi yazıyı beklerken, ek binanın dayanıklılık testlerinin yapılması konusunda çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan dayanıklılık testleri, ek bina ile birlikte mevcut Belediye Hizmet binasının akıbetini belirleyecek. Binaların Yozgat Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin resmi yazıların gelmesinin ardından tarihi Valilik binasında düzenleme yapılıp, başkanlık makamı taşınacak. Ek binanın durumu ise, dayanıklılık testinden sonra belli olacak. Dayanıklılık testinde binanın çürük çıkması halinde, yıkım kararı alınacak. O takdirde mevcut Belediye Hizmet binası belediyenin diğer birimlerinin kullanımına sunulacak. Ek binanın sağlam çıkması durumunda ise yapılacak tadilat sonrasında, bina belediyenin diğer hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına bağlı hale getirilerek, tadilatı gerçekleştirilecek.

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