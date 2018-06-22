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Şimdi cami zamanı!

YOZGAT’ta okulların eğitim-öğretim dönemini sonlandırmasıyla birlikte camilerde yaz Kuran kursları başladı.

Şimdi cami zamanı!

YOZGAT’ta okulların eğitim-öğretim dönemini sonlandırmasıyla birlikte camilerde yaz Kuran kursları başladı.

22 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Şimdi cami zamanı!

Yozgat İl Müftülüğü camilerde başlayan yaz kuran kurslarına tüm öğrencileri davet etti. İl Müftüsü Salih Sezik, 25 Haziran itibariyle merkez ve ilçelerde 968 cami, 590 kuran kursu olmak üzere, toplamda bin 500 personel ile eğitim verileceğini bildirdi. İl Müftüsü Salih Sezik, dernek, kamu kurumları ve kalabalık nüfuslu apartman sitelerinden gelen talepler üzerine 40 personel daha görevlendirildiğini belirtti. Eğitim vermek üzere 30 adet kuran kursu öğreticisinin de göreve başladığını söyleyen İl Müftüsü Sezik, “Tekrar talep doğrultusunda Kuran kursu öğreticisi görevlendirmesi yapılacaktır” diye konuştu.  Müftü Sezik, 2017 yaz kuran kurslarına 8-15 yaş arası örgün öğretimden devam eden öğrencilerin yüzde 38’inin katılım gösterdiğini, bu oranın Türkiye sıralamışında 22’nci sıraya denk geldiğini aktararak, “Bu yıl ki hedefimiz ilk beşe girmektir. Kurslarımız toplam 8 hafta sürecektir” şeklinde konuştu.
İl Müftüsü Sezik, bu seneki yaz kuran kursları temasının “Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi” olduğunu ifade ederek, “Biz her zaman camilerimizde çocuk sesi duymak istiyoruz. Özellikle okulların tatil olduğu yaz dönemlerinde daha fazla istiyoruz. İsteyen vatandaşlarımız evlatlarını kendilerine en yakın camilerdeki yaz kuran kurslarına gönderebilirler” diye konuştu.

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