Ana SayfaGüncel

Silah tacirleri yakalandı

16 Şubat 2017 Perşembe 05:38
Bu haber 25 kez okundu

Kayseri ve Yozgat'ta polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda gerçek ya da namlusu değiştirilmiş silahları, araçlarla takas ederek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 7 kişi yakalandı.

Silah tacirleri yakalandı
Kayseri ve Yozgat'ta polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda gerçek ya da namlusu değiştirilmiş silahları, araçlarla takas ederek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 7 kişi yakalandı. 1 kişi ise aranıyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince silah ticareti yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, gerçek veya namlusu değiştirilmiş silahları, düşük fiyatla temin ederek, satılan lüks araçlarla değiştirmek için irtibata geçtikleri belirlendi.
Ellerindeki silahlarla yeni görünümü vererek, araç sahipleriyle takas ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayseri'de 6, Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde ise 1 şüpheli yakalandı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 21 tabanca fişeği, 49 kurusıkı tabanca fişeği, 1 yay, 7 ok, 1 tüfek dürbünü, 1 pala, 2 kasatura ve 5 kama da ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim