Silah satıcıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan operasyon kapsamında 06 EE 51XX plaka sayılı aracın ruhsatsız silah ticareti yaptığı şekilde bilgiler elde edilmesi üzerine, 06 EE 51XX plaka sayılı araç Yozgat İli Şefaatli ilçesi girişinde yakalandığı öğrenildi. Araçta yapılan aramada; 1 adet tüfek, tüfeğe ait 4 adet kartuş, 1 adet tabanca, 48 adet 7.65 tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi. Araç içerisinde bulunan B.Y. isimli şahsın 8 ayrı suçtan, S.Y. isimli şahsın 4 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edildiği, B.Y. ve S.Y. isimli şahıslar hakkında adli soruşturma devam ettiği belirtildi.