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Yozgat
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Şikâyetçi oldular

YOZGAT’ta faaliyetini sürdüren sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterip, yargıya başvurdu.

06 Nisan 2021 Salı 00:18
Şikâyetçi oldular

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Yozgat Milli İrade Platformu üyeleri, Yozgat Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu. Platform adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladıklarını hatırlattı. Şerefli, ‘’Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz" dedi. (aa) 

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