ÇAYIRALAN ilçesinde bir araçta Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 bakır sikke bulundu.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Söbeçimen köyü yakınlarında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 bakır sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.B. ve E.B. hakkında adli işlem başlatıldı.