Sikke ele geçirildi

Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirtilen yere operasyon düzenledi. Operasyonda Y.B, D.S, R.Ö, R.A, V.T, S.S. ve G.B. gözaltına alındı, şüphelilerin kullandığı iki otomobilde 1661 sikke, 2 şamdan ve kandil bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S, R.Ö, R.A, V.T, S.S. ve G.B. savcılıkça serbest bırakıldı, Y.B. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.•aa•