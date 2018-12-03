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Şiirli gece büyük ilgi gördü

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü şair Serdar Tuncer Yozgatlılara şiir dolu bir gece yaşattı.

Şiirli gece büyük ilgi gördü

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü şair Serdar Tuncer Yozgatlılara şiir dolu bir gece yaşattı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Şiirli gece büyük ilgi gördü

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte türkülerin yanı sıra Serdar Tuncer tarafından birbirinden güzel şiirler de seslendirildi. Yozgat’ın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Belediye Başkanı Kazım Arslan da programda kendi yazmış olduğu bir şiirini seslendirerek yoğun alkış aldı. Serdar Tuncer Başkan Arslan’a sanata ve kültüre verdiği önem ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

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