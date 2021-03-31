Şiir ile Covit19'a Dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl Mart ayında kaleme aldığı şiirinden virüs ile mücadele için zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını, ziyaretlerde bulunulmamasını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını önerdi. Yozgat şivesi kullanılarak kaleme alınan şiirde şu uyarılar yapıldı:

Yozgat dediğin ülkenin baş tacı

Evde kal Yozgat dikkat et kendine

Hacı Ömer emmi Elif bacı

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Çamlığın başında tüter de bir tütün

Virüsün sayısı artıyor her gün

Bir kaç gün çıkmassan eleham ölün

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Zorunan da olsa sokağı unut

Oturmak sıktıysa birazda sorut

Gerekirse avradınan bir çekiş tut

Evde gal Yozgat mıhaat ol kendine

Dibine vur gitsin bir demlik çayın

Bugünümü buldu misafir almayın

Aha Aşını içiyim anayın babayın

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Sobanın gözüne üç beş patates at

Çok canın çektiyse bir hedik kaynat

Olmassa babanın bekini ye git yat

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Dananı buzağını ahıra dıh

Canın sıkılırsa dambaşına çıh

Sen istediğin kadar bu hayattan bıh

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Kaynanan bir gozel yapsın bazlama

İyi gider yanında bir tas çalhama

Kafan dırdırdan patlayacak ama

Evde kal Yozgat mıhaat ol Kendine

Daha görecek güzel günlerde var

Üç beş hafta evinde kalsan ne var

Zaten şu gurbet belimizi büker

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Önce sağlık deyip ihmal etmiyek

Bu ara dışarı çıkıp sürtmüyek

Şifa olsun çökelik le saya çörek.

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Aşık şükrü der ki: hayat çalışmak

Kolay değil çok zor buna alışmak

Ancak mücadele virüsle savaşmak

Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine