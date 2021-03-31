Şiir ile Covit19'a Dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl Mart ayında kaleme aldığı şiirinden virüs ile mücadele için zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını, ziyaretlerde bulunulmamasını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını önerdi. Yozgat şivesi kullanılarak kaleme alınan şiirde şu uyarılar yapıldı:
Yozgat dediğin ülkenin baş tacı
Evde kal Yozgat dikkat et kendine
Hacı Ömer emmi Elif bacı
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Çamlığın başında tüter de bir tütün
Virüsün sayısı artıyor her gün
Bir kaç gün çıkmassan eleham ölün
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Zorunan da olsa sokağı unut
Oturmak sıktıysa birazda sorut
Gerekirse avradınan bir çekiş tut
Evde gal Yozgat mıhaat ol kendine
Dibine vur gitsin bir demlik çayın
Bugünümü buldu misafir almayın
Aha Aşını içiyim anayın babayın
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Sobanın gözüne üç beş patates at
Çok canın çektiyse bir hedik kaynat
Olmassa babanın bekini ye git yat
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Dananı buzağını ahıra dıh
Canın sıkılırsa dambaşına çıh
Sen istediğin kadar bu hayattan bıh
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Kaynanan bir gozel yapsın bazlama
İyi gider yanında bir tas çalhama
Kafan dırdırdan patlayacak ama
Evde kal Yozgat mıhaat ol Kendine
Daha görecek güzel günlerde var
Üç beş hafta evinde kalsan ne var
Zaten şu gurbet belimizi büker
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Önce sağlık deyip ihmal etmiyek
Bu ara dışarı çıkıp sürtmüyek
Şifa olsun çökelik le saya çörek.
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine
Aşık şükrü der ki: hayat çalışmak
Kolay değil çok zor buna alışmak
Ancak mücadele virüsle savaşmak
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine