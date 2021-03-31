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Yozgat
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Şiir ile Covit19'a Dikkat çekti

YURT dışında yaşayan, Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilen ‘Aşık Şükrü’ mahlasını kullanan hemşehrimiz, ‘Evde kal Yozgat’ isimli şiiriyle, Covit19 salgınına dikkat çekti.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:51
Şiir ile Covit19'a Dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl Mart ayında kaleme aldığı şiirinden virüs ile mücadele için zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını, ziyaretlerde bulunulmamasını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını önerdi. Yozgat şivesi kullanılarak kaleme alınan şiirde şu uyarılar yapıldı:

Yozgat dediğin ülkenin baş tacı
Evde kal Yozgat dikkat et kendine
Hacı Ömer emmi Elif bacı
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Çamlığın başında tüter de bir tütün 
Virüsün sayısı artıyor her gün 
Bir kaç gün çıkmassan eleham ölün 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine 

Zorunan da olsa sokağı unut
Oturmak sıktıysa birazda sorut
Gerekirse avradınan bir çekiş tut
Evde gal Yozgat mıhaat ol kendine

Dibine vur gitsin bir demlik çayın
Bugünümü buldu misafir almayın 
Aha Aşını içiyim anayın babayın 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine 

Sobanın gözüne üç beş patates at 
Çok canın çektiyse bir hedik kaynat 
Olmassa babanın bekini ye git yat 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

Dananı buzağını ahıra dıh 
Canın sıkılırsa dambaşına çıh
Sen istediğin kadar bu hayattan bıh 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine 

Kaynanan bir gozel yapsın bazlama
İyi gider yanında bir tas çalhama 
Kafan dırdırdan patlayacak ama 
Evde kal Yozgat mıhaat ol Kendine 

Daha görecek güzel günlerde var
Üç beş hafta evinde kalsan ne var 
Zaten şu gurbet belimizi büker 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine 

Önce sağlık deyip ihmal etmiyek
Bu ara dışarı çıkıp sürtmüyek
Şifa olsun çökelik le  saya çörek. 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine 

Aşık şükrü der ki: hayat çalışmak 
Kolay değil çok zor buna alışmak 
Ancak mücadele virüsle savaşmak 
Evde kal Yozgat mıhaat ol kendine

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Şiir Ile Covit19a Dikkat çekti
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